HSV: Verletzungsschock bei Julian Pollersbeck - Ersatzkeeper Tom Mickel gegen Fürth im Tor

Frust bei Pollersbeck

Der Frust bei Pollersbeck war groß. Auf dem Weg vom Platz in die Kabine ließ er die Wut raus und hämmerte mit der Faust auf den Spielertunnel ein. Anstelle des 24-Jährigen wird Tom Mickel das Tor der Hansestädter hüten. Mickel hat in dieser Saison bislang noch kein Zweitliga-Spiel für die Hamburger absolviert. Nur in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den TuS Erndtebrück (5:3).

Wer ist Tom Mickel?

Besonders kurios: Mickel hat eine Fürther Vergangenheit. Der 29-Jährige spielte in der Saison 2014/15 insgesamt acht Mal für das "Kleeblatt" (sechs Mal in der 2. Liga, zwei Mal im Pokal). Anschließend wechselte er zum HSV, wo er bereits zuvor unter Vertrag stand - kam dort so wie zuvor aber fast ausschließlich in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz (107 Spiele).