Fix: HSV-Keeper Julian Pollersbeck wechselt zu Olympique Lyon – geringe Ablöse

Beim Hamburger SV stand er erneut auf dem Abstellgleis, nun hat Julian Pollersbeck einen neuen Verein gefunden. Wie beide Vereine am Freitagabend mitteilten, wechselt der 26-jährige Torhüter zu Olympique Lyon. Beim französischen Erstligisten unterschreibt der ehemalige U21-Nationalspieler einen Vertrag bis Sommer 2024. Wie die Franzosen mitteilten, überweisen sie für Pollersbeck nur 250 Tausend Euro an den HSV, weitere 300 Tausend Euro können an Boni hinzu kommen. Zudem bekommen die Hamburger bei einem möglichen Weiterverkauf 15 Prozent der Ablöse.

Erneute Degradierung: Pollersbeck wirkte auf Thioune "ein wenig HSV-müde"

Pollersbeck war vom neuen Trainer Daniel Thioune vor der Saison abermals zur Nummer Drei auf der Torwartposition beim HSV degradiert worden. Schon unter Thiounes Vorgänger Dieter Hecking war er zwischenzeitlich nur Ersatz, bevor er kurz vor Ende der vergangenen Zweitliga-Saison Daniel Heuer-Fernandes als Nummer eins ablöste. Vor dem Liga-Start, der für die Rothosen am Freitag mit einem 2:1 (1:0) gegen Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf erfolgreich verlief, schaffte es Pollersbeck nun aber erneut nicht an Heuer-Fernandes und Tom Mickel vorbei. "Wir brauchen einen Spieler, der mit 100 Prozent beim HSV ist und sich dieser Aufgabe verschreibt", erklärte Thioune in einem Interview dem Radiosender NDR 90,3. "Aber ich habe festgestellt, dass er vielleicht ein wenig HSV-müde ist."

"Wir bedanken uns bei Julian Pollersbeck für den erbrachten Einsatz im Zeichen der Raute und sind davon überzeugt, dass er bei Olympique Lyon eine spannende Aufgabe vorfindet", verabschiedete Sport-Vorstand Jonas Boldt das ehemalige Top-Talent, das 2017 vom 1. FC Kaiserslautern nach Hamburg gewechselt war. "Für die Zukunft wünschen wir Julian alles Gute, beste Gesundheit und maximalen sportlichen Erfolg." Pollersbeck hat für den HSV in drei Jahren zehn Bundesliga- und 37 Zweitliga-Partien bestritten.