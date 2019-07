HSV-Präsident Marcell Jansen attackiert ehemalige Klubführung: "Grenzwertige" Spielerverträge

Nach seiner Wahl zum Präsidenten des Hamburger SV Ende Januar hat sich Marcell Jansen vor allem als Krisenmanager gesehen. „Wir mussten komplett aufräumen“, sagte der Ex-Profi in dem am Sonntag gesendeten „Sportgespräch“ des Deutschlandfunks. Es habe alles stabilisiert werden müssen, „um überhaupt mal wieder handlungsfähig zu sein“. Der 33-Jährige kritisierte etliche Entscheidungen von einstigen Verantwortlichen, die den Zweitligisten vor allem finanziell belasteten.

Man habe Spielerverträge ausgehandelt, die „grenzwertig waren“, sagte der ehrenamtliche Chef des Traditionsvereins. Spieler hätten viel verdient, aber zu wenig davon auf dem Platz zurückgezahlt. „Da ist ganz, ganz viel Geld draufgegangen.“ In der vergangenen Saison hatte der HSV durch eine schwache Rückrunde den angestrebten Wiederaufstieg in die Bundesliga verpasst. Nach der Hinrunde waren die Hamburger noch Tabellenführer. Bei der Analyse des Niedergangs in der zweiten Saisonhälfte sei festgestellt worden, dass die Laufwerte der einzelnen Spieler in der Rückrunde deutlich schlechter als noch in der Hinrunde waren.