HSV-Präsident Marcell Jansen rechnet ab: "Brauchen endlich radikalen Umbruch"

Marcell Jansen äußert seinen Unmut über die aktuelle Situation des Hamburger SV . Dem Präsidenten des Vereins ist durch die katastrophale Rückrunde bewusst geworden, "wie instabil das Konstrukt HSV ist". Nach der Winterpause verspielten die Hansestädter den Aufstieg und müssen nun ein weiteres Jahr in der zweiten Liga verweilen. Die spielerische Leistung der Profis kritisiert Jansen scharf. "Die Führungsspieler haben sportlich gesehen nicht abgeliefert, sie waren teilweise sogar die großen Schwachstellen in der Mannschaft" , meinte Jansen im Hamburger Abendblatt.

Jansen mit klaren Worten: "Müssen jetzt in anderem Regal nach Spielern suchen"

Der frühere HSV-Profi will nun eine Abkehr von alten Verhaltensmustern. "Wir brauchen endlich einen radikalen Umbruch in der Mannschaft. Und Spieler, die mit dem HSV Großes erreichen wollen und sich nicht auf einem Gehaltsgefüge ausruhen, das in der Vergangenheit teilweise über dem von Klubs lag, die im internationalen Geschäft vertreten waren", sagte der 33 Jahre alte Ex-Nationalspieler. "Wir müssen jetzt in einem anderen Regal nach Spielern suchen."