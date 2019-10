HSV-Profi Timo Letschert warnt vor Überheblichkeit: "Dann kriegen wir Probleme"

HSV-Innenverteidiger Timo Letschert mahnt trotz der Tabellenführung der Hamburger in der 2. Bundesliga zur Vorsicht: "Wir dürfen nicht denken: Wir sind am Ziel", sagte der 26-jährige Niederländer in einem Interview mit der Hamburger Morgenpost: "Wir wissen, dass wir stark sind, aber wenn wir glauben, schon etwas erreicht zu haben, den Fokus verlieren oder Spiele nur mit 80 Prozent angehen, dann haben wir schon gesehen, was passiert. Dann kriegen wir Probleme."