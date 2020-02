Polizei-Gewerkschaft kritisiert Pyro-Test des HSV: "Blauäugig" und "sehr riskant"

Einen Tag vor dem Hamburger Pilot-Projekt warnt die Gewerkschaft der Polizei vor dem kontrollierten Abrennen von Pyro-Technik in Fußballstadien. „Dadurch können die Einsätze unserer Kolleginnen und Kollegen rund um das Fußballgeschehen hierzulande noch brenzliger werden“, sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek am Freitag in Hannover. Es bestehe die Gefahr, dass Ultra-Gruppierungen durch die Aktionen eher provoziert als zur Einsicht geführt werden könnten. Im Hamburger Volksparkstadion wird am Samstag (13 Uhr/Sky) vor dem Zweitliga-Spiel des HSV gegen den Karlsruher SC erstmals kontrolliert Pyrotechnik abgebrannt.