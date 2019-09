Ex-Boss Ralf Becker lobt den HSV - und spricht über die desaströse Vorsaison

Becker über HSV-Debakel in der Vorsaison: "Nur wenige überzeugende Spiele"

Beim Stadtderby am kommenden Montag im Millerntor-Stadion erwartet der 48-Jährige "ein Fußball-Fest für Hamburg". Das Spiel werde enger als in der vergangenen Saison, meinte der ehemalige Sportvorstand, der von Mai 2018 bis Mai 2019 HSV-Boss war. In der Vorsaison gewann der HSV mit 4:0 beim FC St. Pauli, rutschte anschließend aber in eine schwere sportliche Krise, an deren Ende die Demissionen von Trainer Hannes Wolf und Becker selbst stand.