Der HSV in der Einzelkritik: Die Noten zur Pokal-Niederlage gegen RB Leipzig

Trotz einer starken Leistung gegen den haushohen Favoriten RB Leipzig musste sich der Hamburger SV am Ende gegen vor dem Tor eiskalte Sachsen geschlagen geben. Bereits nach zwölf Minuten gingen die Gäste aus Leipzig durch Yussuf Poulsen in Führung. In der 24. Minute war es dann Bakery Jatta, der den HSV durch seinen Distanzschuss zurück ins Spiel brachte. Der unglückliche Klärungsversuch von Hamburgs Verteidiger Vasilije Janjicic (53') bescherte RB dann die 2:1-Führung, Emil Forsberg sorgte in der 72. Spielminute für die vorzeitige Entscheidung. Der Finalgegner der Leipziger, die zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte im Endspiel stehen, wird am Mittwochabend im zweiten Halbfinale ermittelt. Der FC Bayern gastiert dann beim SV Werder Bremen.