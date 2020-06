Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus knöpft sich HSV vor: "Ein Bild des Jammers"

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hat das 1:5-Debakel des Hamburger SV gegen den SV Sandhausen und die damit verpasste Teilnahme an der Relegation mit Kopfschütteln verfolgt. "Ein Bild des Jammers. Wie kann man sich im alles entscheidenden Spiel gegen den SV Sandhausen so präsentieren? Ohne Worte. Ich erspare mir und den HSV-Fans eine gnadenlose Abrechnung. Es ist alles schon Strafe genug", schrieb der 59-Jährige in seiner Sky-Kolumne. Wenn es um "mangelnde Einstellung und Mentalität" geht, wisse er nicht, "welche Wortwahl für diese Truppe angemessen wäre."

Matthäus richtet aber nicht nur in Richtung der Spieler deutliche Worte: "Auch die Mannschaft neben dem Platz darf von Kritik nicht ausgenommen werden. Trainer, Sportdirektor, Präsident. Alle haben ihren Teil zur erneuten Blamage beigetragen." Mit Blick auf Trainer Dieter Hecking, dessen Vertrag sich nur im Falle des Aufstiegs verlängert hätte und nun vor einer ungewissen Zukunft steht, meinte der einstige Weltfußballer: "Wer den HSV trainiert, scheint überhaupt keine Rolle zu spielen. Denn egal wer dort an der Seitenlinie steht - diejenigen, die momentan und in den letzten Jahren die Raute auf der Brust tragen durften, haben es einfach nicht verdient."

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©