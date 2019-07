HSV verspielt gegen den RSC Anderlecht erfolgreiche Generalprobe für Zweitliga-Saison

Der Hamburger SV hat eine erfolgreiche Generalprobe für den Start der Zweitliga-Saison am kommenden Wochenende leichtfertig verschenkt. Die Hanseaten kamen gegen den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht trotz einer 2:0-Führung nur zu einem 2:2 (1:0). Vor rund 19.137 Zuschauen im Volksparkstadion gelangen Kapitän Aaron Hunt per Freistoß (39.) und Zugang Lukas Hinterseer (46.) die Treffer für den HSV, der am nächsten Sonntag Darmstadt 98 zum Auftakt der Spielzeit empfängt.