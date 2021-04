Sandhausen "hat es mehr gewollt": HSV nach herber Pleite geschockt – Kroos: "Meine Güte"

Auch sein Keeper Sven Ulreich war bedient. "Es ist eine Niederlage, die sehr wehtut, weil wir uns viel vorgenommen haben" , sagte der frühere Bayern-Spieler, gab sich aber auch kämpferisch: "Wir werden nicht aufgeben und bis zum letzten Spiel kämpfen." Noch haben die Hamburger als Tabellendritter die Rückkehr in die Bundesliga in der Hand, auch wenn der Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf auf nur noch einen Zähler geschmolzen ist. "Alle Spiele sollte man isoliert betrachten. Manche Spiele kann man einfach in die Schublade packen: Verdiente Niederlagen. In anderen Spielen ging es eher um Abschlussschwäche", sagte Thioune.

In einem Kurztrainingslager in Herzogenaurach ist der Trainer vor dem nächsten Spiel am Sonntag gegen Jahn Regensburg nun vor allem als Motivator gefragt. Nach den Nackenschlägen der vergangenen Wochen sieht er vor allem ein mentales Problem bei seinen Spielern. "Es macht was mit dem Kopf – da fehlt die Stabilität und die fehlt dann auch auf dem Platz", so der Ex-Profi, der nicht das Schicksal seiner Vorgänger Hannes Wolf und Dieter Hecking erleiden und mit dem HSV an der Rückkehr in die Bundesliga scheitern will. Auch er will kämpfen: "Wir sind wieder zu Boden gegangen. Ich bin der Letzte, der aufgibt. Wir werden kämpfen bis zum letzten Spiel, abschreiben sollte man uns auf keinen Fall."