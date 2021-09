Last-Minute-Treffer gegen Sandhausen: Heyer schießt HSV in der Nachspielzeit zum Sieg

Der Hamburger SV hat seine Durststrecke von vier sieglosen Spielen in der 2. Bundesliga beendet. Die Norddeutschen gewannen am Samstagabend gegen den SV Sandhausen mit 2:1 (0:0) und kletterten in der Tabelle vom zehnten Platz vorerst auf den achten Rang. Das erlösende Tor durch Moritz Heyer gelang den Gastgebern in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatten vor 17 950 Zuschauern im Volksparkstadion David Kinsombi vom Elfmeterpunkt (74. Minute) und der Sandhäuser Janik Bachmann (87.) in Unterzahl getroffen. Sein Teamkamerad Marcel Ritzmaier hatte wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte (73.) gesehen.

