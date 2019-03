HSV plant angeblich mit vier Neuen schon fix - Douglas Santos bei Bayer Leverkusen auf dem Zettel

Mit vier Neuzugängen soll der HSV bereits fest planen. Offiziell ist bisher zwar nur der Transfer von Bochums Jan Gyamerah , laut Sport Bild soll aber auch mit Jeremy Dudziak vom FC St. Pauli alles perfekt sein. Wie Gyamerah würde der 23-Jährige ablösefrei zum Zweitliga-Zweiten wechseln. Kandidat Nummer drei ist Lukas Hinterseer, der den VfL Bochum nach seinem Vertragsende verlassen will. Ordentlich Geld müsste der HSV hingegen bei einem möglichen Transfer von Kiels David Kinsombi ausgeben.

Bericht: HSV mit Interesse an St. Pauli-Star Alex Meier - Pierre-Michel Lasogga vor Abgang

Kinsombi soll laut Sport Bild schon seine mündliche Zusage beim HSV gegeben haben. Die Vereine seien sich nur in puncto Ablösesumme noch nicht einig. Kiel soll vier Millionen Euro fordern, der HSV bis dato nur die Hälfte geboten haben. Ebenfalls im Visier der Hamburger: Philipp Klement vom SC Paderborn, der angeblich zwei Millionen Euro kosten würde. Allerdings wird auch Schalke 04 ein Interesse an dem offensiven Mittelfeldspieler nachgesagt.

Auch durch mögliche Verkäufe von Julian Pollersbeck, Rick van Drongelen oder David Bates könnte der HSV ordentliche Einnahmen generieren. Ein Spieler des genannten Trios könnte aus finanziellen Gründen verkauft werden. Manager Ralf Becker: "Bei uns ist es so, dass wir im Sommer Transferüberschüsse erzielen wollen und müssen, und das wird wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren noch so sein.“