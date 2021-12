Pünktlich zum Zweitliga-Kracher beim HSV: Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis zurück aus Quarantäne

Dimitrios Grammozis ist zurück. Der Trainer des FC Schalke 04 durfte die häusliche Quarantäne nach seiner Corona-Infektion verlassen. Das gab der Zweitligist am Donnerstagmorgen bekannt. "Der PCR-Test von Dimitrios Grammozis war negativ. Damit wird unser Chef-Trainer am Donnerstag wieder auf dem Trainingsplatz stehen, genauso wird er beim Spiel gegen den HSV dabei sein", teilte S04 via Twitter mit.

