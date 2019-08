Verletzungs-Schock bei HSV-Neuzugang: Timo Letschert erleidet Bänderriss im Knie

Rückschlag für den HSV: Neuzugang Timo Letschert wird den Hanseaten auf unbestimmte Zeit fehlen. Der 26 Jahre alte Niederländer hat sich im Training am vergangenen Sonntag einen Teilabriss des Außenbandes im Knie zugezogen. Das teilte der Hamburger SV am Dienstag nach eingehender Untersuchung des Innenverteidigers mit. Letschert war erst vor zwei Wochen vom holländischen Erstliga-Klub FC Utrecht verpflichtet worden .

Das Malheur war im Abschlusstraining vor dem Spiel beim 1. FC Nürnberg (4:0) passiert. Eine Operation soll nicht nötig sein. "So etwas ist immer ärgerlich. Timo hatte sich viel vorgenommen und wollte in dieser Woche durchstarten. Jetzt wird er erstmal zurückgeworfen", sagte HSV-Trainer Dieter Hecking.

HSV-Sportvorstand Boldt: "Vielleicht eckt er deswegen auch mal an"

Jonas Boldt lobte den Verteidiger nach seiner Ankunft in Hamburg. "Mit Timo haben wir einen erfahrenen Spieler dazugewonnen, der zudem in einem guten Alter ist", sagte der HSV-Sportvorstand. Er erhoffte sich zusätzlich neue Impulse für die Mannschaft. "Er ist sehr zweikampfstark und will immer gewinnen. Vielleicht eckt er deswegen auch mal an. Aber genau das sind die Attribute, die wir in der Mannschaft brauchen, vor allem im defensiven Bereich." Nun muss der HSV vorerst auf seinen neuen Abwehrmann verzichten.