Starker Auftakt: HSV rückt nach klarem Sieg gegen Nürnberg wieder auf Platz zwei

Es geht doch! Der Hamburger SV hat die Konkurrenz von Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart gekontert und zum Jahresauftakt in der 2. Bundesliga ebenfalls einen Sieg gefeiert. Im Traditionsduell mit dem 1. FC Nürnberg setzte sich die Mannschaft von Dieter Hecking mit 4:1 durch. Davon profitierten die Hanseaten von zwei Elfmetern. Die HSV-Treffer erzielten Bakary Jatta, Lukas Hinterseer, Sonny Kittel und Gideon Jung. Für Nürnberg traf Tim Handwerker.

Details bekannt: BVB und Juventus einigen sich auf Transfer von Emre Can – Leihe mit Kaufoption

Der Hamburger SV begann richtig stark und setzte die Gäste aus Nürnberg enorm unter Druck. Sonny Kittel, Lukas Hinterseer und Jordan Beyer hatten beste Möglichkeiten, doch es war ausgerechnet Bakary Jatta, der die Führung in der 18. Minute für den HSV erzielte. Kittel gab in den Fünfmeterraum, wo Jatta aus kurzer Distanz ins Tor schoss. Wegen der Diskussionen um die Identität des Gambiers gab es nach dem Hinspiel Proteste der Nürnberger gegen die Wertung des Spiels .

Ausgerechnet Jatta trifft zur HSV-Führung

HSV profitiert von Videoschiedsrichter

Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde

Nach dem Treffer zum 2:1 nahm der HSV wieder das Heft des Handelns in die Hand - und profitierte erneut von einem Elfmeter. Dieses Mal musste allerdings der Videoschiedsrichter eingreifen. Hinterseer schoss Georg Margreitter den Ball aus kurzer Distanz an den Arm, das Spiel lief allerdings zunächst weiter. Dann entschied Schiedsrichter Schmidt nach Sichtung der Videoaufnahmen doch auf Strafstoß. Dieses verwandelte Kittel dann zum 3:1 (68.) und entschied das Spiel. Gideon Jung setzte in der 83. Minute dann den Schlusspunkt.