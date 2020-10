HSV-Legende Uwe Seeler begeistert von Torjäger Simon Terodde: "Ganz besonderes Näschen"

Uwe Seeler hat sich in einem Interview der Bild begeistert vom neuen HSV-Torjäger Simon Terodde gezeigt. "Der Junge ist die Torgefahr auf zwei Beinen. Er hat ein ganz besonderes Näschen für Tormöglichkeiten. Diese gewisse Begabung ist nicht zu lernen. Sie wird einem in die Wiege gelegt", sagte die Legende des Hamburger SV. Terodde war im Sommer vom Bundesligisten 1. FC Köln verpflichtet worden. In den beiden Partien des HSV in der 2. Bundesliga in dieser Saison traf Terodde bereits vier Mal und wurde dadurch zum Rekordtorschützen der eingleisigen 2. Liga. "Er bewegt sich im Strafraum so geschmeidig wie eine Katze", fuhr Seeler fort.