Bericht: HSV-Torjäger Simon Terodde verlängert Vertrag erst bei Bundesliga-Aufstieg

"Ich bin im Sommer angetreten, um zu helfen, den Verein wieder hochzubringen. Ich versuche, mich allein auf die Aufgabe zu konzentrieren. Im Moment läuft es ganz gut. Es macht mir unheimlich Spaß", sagte Terodde dem NDR: "Wir haben 15 Spiele absolviert. Klar kommen da die Fragen. Ich war vorher auch noch nicht in so einer Situation." Der Angreifer will sich "allein" auf seine derzeitige Aufgabe konzentrieren". Finale Vertragsgespräche stehen daher wohl noch hinten an. Das ist auch nach einer Aussage von Sportdirektor Michael Mutzel so zu deuten. "Wir haben das Thema auf dem Schirm, sind im Austausch, haben aber keinen Stress. Wir sind mit ihm – auch als Typ – megazufrieden. Simon weiß aber auch, dass er in einem tollen Verein ist", erklärte Mutzel.