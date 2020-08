Bericht über kuriose Klausel: HSV-Zugang Terodde erhält bei Nicht-Aufstieg Geld vom 1. FC Köln

Simon Terodde weiß, was der Hamburger SV von ihm möchte. Der 32-Jährige soll das junge Team des Zweitligisten führen und in die Bundesliga schießen. Bei einem Aufstieg winkt dem Torjäger eine Aufstiegsprämiere, die angeblich bei 200.000 Euro liegen soll. Angeblich erhält Terodde von seinem Ex-Klub 1. FC Köln aber auch "ungefähr die gleiche Summe" bei einer verpassten Rückkehr in die Bundesliga. Es ist die kurioseste Klausel in dem komplizierten Vertragswerk, über das die Bild am Freitag berichtete.