HSV-Torjäger Simon Terodde hat noch "einige gute Jahre im Tank" - Sonderlob von Uwe Seeler

Zweitliga-Torjäger Simon Terodde hat noch nicht genug. "Ich fühle mich besser denn je und habe noch einige gute Jahre im Tank", sagte der 32-Jährige, der den Hamburger SV mit bislang 15 Treffern an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga geschossen hat, in einem Interview der Sport Bild. Dass der am Saisonende auslaufende Vertrag mit den Hanseaten noch nicht verlängert ist, stört den Mittelstürmer, der sich mit seiner Familie in Hamburg sehr wohl fühlt, nicht: "Ich konzentriere mich hier voll und ganz auf unser Ziel, alles andere regeln meine Berater im Hintergrund."

Anzeige