Sorge um HSV-Kapitän: Aaron Hunt beendet Training wegen Knieprellung vorzeitig

Das wäre extrem bitter. Der Hamburger SV muss zum Saisonstart am Sonntag im Volksparkstadion gegen Darmstadt 98 möglicherweise auf Kapitän Aaron Hunt verzichten. Der 32 Jahre alte Mittelfeldakteur beendete am Donnerstag nach einem Zusammenprall mit Abwehrspieler Ewerton das Training vorzeitig und humpelte mit einem dick bandagierten rechten Knie vom Platz. Nach kurzer Behandlung wurde Hunt dann mit einem Golfcart in die Kabine gebracht.