Trotz Nicht-Aufstieg: HSV-Hauptsponsor Emirates verlängert Vertrag bis 2022

Emirates bleibt Hauptsponsor des Zweitligisten Hamburger SV . Wie die Fluggesellschaft aus Dubai am Donnerstag mitteilte, wird der auslaufende Vertrag um drei weitere Spielzeiten bis Ende Juni 2022 verlängert. Die Partnerschaft mit dem HSV besteht bereits seit der Saison 2006/2007.

Über den finanziellen Umfang des Engagements vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Nach Schätzungen kassiert der HSV in der 2. Liga rund zwei Millionen Euro. Bei einer Rückkehr in die Bundesliga erhöht sich der Betrag deutlich. In seiner Zeit im Oberhaus hatte der HSV rund 7,5 Millionen Euro pro Saison erhalten.