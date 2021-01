HSV-Sportchef Boldt klagt über Machtkampf im Verein: "Wenn es gut läuft, kommen Störfaktoren"

Der Machtkampf im Präsidium des Hamburger SV sorgt bei Sportvorstand Jonas Boldt für Verstimmung. "Wir sind natürlich ein bisschen verwundert, warum das jetzt aktuell wieder aufploppt, in dem Moment, wo es beim HSV gut läuft", sagte Boldt am Samstagmittag vor dem Zweitliga-Spiel gegen Paderborn bei Sky. "Ich bin jetzt fast zwei Jahre hier und habe das Gefühl, immer wenn es gut läuft kommen ein paar Störfaktoren, um hier Unruhe reinzubringen" , sagte Boldt mit Blick auf die Querelen im Vorstand des Nord-Klubs.

Boldt betont: "Wir haben Ruhe drin"

Insgesamt herrsche beim Aufstiegsanwärter eine fast ungekannte Gelassenheit: "Wir haben Ruhe drin. Wir haben kontroverse Diskussionen, aber wir ziehen an einem Strang", so Boldt. "Auch was andere Gremien im e.V. angeht." Dennoch ist der Ärger des 39 Jahre alten Vorstands verständlich: Der HSV steht nach der ersten Saisonhälfte so gut da, wie selten seit dem Bundesliga-Abstieg 2018. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune ist aktuell wohl größter Aufstiegsfavorit.