HSV-Sportchef Michael Mutzel vor Nord-Derby: Große Spiele gegen Bremen sind "Lichtjahre her"

Sportdirektor Michael Mutzel verzichtet vor dem Derby in der 2. Bundesliga am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV auf eine Kampfansage: "Die großen Spiele sind schon Lichtjahre her. Die Ausgangssituation ist ganz anders", sagte Mutzel in der Sendung "Doppelpass 2. Bundesliga" bei Sport1.

