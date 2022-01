HSV-Sportdirektor Mutzel: "Der Abstand zu etablierten Zweitliga-Teams ist längst nicht mehr gegeben"

Der Hamburger SV sieht sich im vierten Jahr in der 2. Bundesliga nicht mehr in der Rolle des Klassenprimus. "... der Abstand zu etablierten Zweitliga-Teams ist längst nicht mehr gegeben. Das mag für viele überraschend und wenig glaubhaft klingen, es ist aber die Wahrheit", sagte Sportchef Michael Mutzel in einem Interview dem Kicker. Und betonte: "Wir sind wirtschaftlich ein normaler Zweitligist, emotional und in der öffentlichen Wahrnehmung sind wir es nicht."

Anzeige