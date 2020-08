HSV-Sportdirektor Mutzel stärkt Stürmer Hinterseer: "Lukas wurde zu schlecht gemacht"

Sportdirektor Michael Mutzel vom Hamburger SV hat dem zuletzt zum Edelreservisten gewordenen Torjäger Lukas Hinterseer den Rücken gestärkt. "Mir wurde Lukas in letzter Zeit zu schlecht gemacht", sagte der 40-Jährige über den Stürmer aus Österreich. Der 13-malige Nationalspieler hatte in der abgelaufenen Spielzeit in der 2. Bundesliga zwar neun Tore für die Hanseaten erzielt, war aber in der zweiten Saisonhälfte von Ex-Coach Dieter Hecking zum Ersatzmann hinter Leihstürmer Joel Pohjanpalo gemacht worden.