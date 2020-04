Auch bei Nicht-Aufstieg: HSV-Boss Jonas Boldt kann sich Zukunft mit Dieter Hecking vorstellen

HSV-Sportvorstand Boldt will mit Hecking in Bundesliga

Der HSV belegt aktuell hinter Arminia Bielefeld und dem VfB Stuttgart den dritten Platz in der zweiten Liga, die wegen der Corona-Krise weiterhin ausgesetzt ist. Sollte die Saison wie erhofft fortgesetzt werden können, bleibt die Bundesliga-Rückkehr weiter das Ziel. "Wenn wir es am Ende dennoch nicht schaffen sollten, werden wir so offen und ehrlich wie in den zurückliegenden Monaten eine Entscheidung finden", erklärte der HSV-Sportvorstand.