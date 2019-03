Bericht: HSV mit Interesse an St. Pauli-Star Alex Meier - Pierre-Michel Lasogga vor Abgang

Acht Spiele, fünf Tore: Alex Meier trifft beim FC St. Pauli wie er will. Sein Vertrag läuft nur noch bis zum Sommer. Kommt es dann zur spektakulären HSV-Rückkehr? Sport-Vorstand Ralf Becker soll sich mit dem 36-Jährigen beschäftigen.

Wie die Bild berichtet, soll der HSV "großes Interesse" an Meier haben. Der "Fußball-Gott" könnte wie auch der heiß gehandelte Lukas Hinterseer ablösefrei zum Bundesliga-Absteiger wechseln. Zudem sei Becker an einer weiteren Leihe von Hwang interessiert. Da dieser Deal aber alles andere als sicher sei und Pierre-Michel Lasogga (keine Vertragsverlängerung) sowie Fiete Arp (Wechsel zum FC Bayern) einen Abschied planen, kommt jetzt Meier ins Spiel.

Der Ex-Bundesliga-Torschützenkönig will noch so lange spielen, wie sein Körper es ihm erlaubt. Beim FC St. Pauli würden sie gerne den Vertrag mit dem 36-Jährigen verlängern. Doch der HSV könnte in den Poker einsteigen. Laut Bild beschäftigte sich der Zweitliga-Zweite schon im Sommer mit dem Ex-Angreifer von Eintracht Frankfurt. Die Entscheidung fiel dann aber bekanntlich auf Lasogga, Arp und Hwang.