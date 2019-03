Derby-Aufstellungen fix: Holtby beim HSV erstmals auf der Bank - St. Pauli mit Buchtmann

So startet der Hamburger SV in das Stadt-Derby!

HSV-Trainer Hannes Wolf setzt vor dem Derby ein Zeichen und setzt Mittelfeldmotor Lewis Holtby zum ersten Mal in dieser Saison auf die Bank. Für ihn spielt der junge Schweizer Vasilije Janjicic, der beim 1:0 gegen Greuther Fürth zuletzt gar nicht im Kader stand. Holtby fehlte in 2018/19 noch nie in einer HSV-Startelf - mit der Ausnahme von zwei Spielen, die er in der Hinrunde verletzt verpasste. Keeper Julian Pollersbeck wurde rechtzeitig wieder fit, ersetzt Tom Mickel, der gegen Fürth kurzfristig eingerückt war.