Klassenkampf: Das steht beim Derby zwischen dem HSV und St. Pauli auf dem Spiel

Kein anderes Ereignis elektrisiert Hamburg mehr als dieses Spiel: Wenn der FC St. Pauli und der HSV am Sonntag (13.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker und auf Sky) im Millerntor-Stadion zum Stadtderby aufeinandertreffen, geht es für viele Fans beider Klubs um mehr als nur Fußball. Es ist auch ein Duell zwischen Arm und Reich; Fußballkommerz gegen Sozialromantik; Großbürgertum gegen Arbeiterklasse; Rechts gegen Links.

Zumindest galt das früher umso stärker denn heute, als in den Achtzigern und Neunzigern die rechtsradikale Hooligangruppe „Die Löwen“ das Kommando in der Westkurve des alten Volksparkstadions übernommen und die HSV-Fanszene dominiert hatte. Der raue Ton auf den Tribünen blieb allerdings nicht folgenlos. Aus Protest gegen die Unterwanderung von Neonazis kehrten Teile des Publikums den Rothosen den Rücken, gingen entweder überhaupt nicht mehr zu den Spielen oder schlossen sich sogar dem „Stadtteilklub“ St. Pauli an. Eines der prominenteren Beispiele ist Dirk Jora, Sänger der ehemaligen Punk-Band „Slime“, der damals sogar einen Song über den berüchtigten „Block E“ des Volksparkstadions veröffentlichte.

Auch beim FC St. Pauli gab es in den Achtzigern rechte Tendenzen

Nach ihrem Wechsel zum FC St. Pauli trugen Jora und seine Clique maßgeblich zum Imagewandel hin zu einem Fußballverein mit klarer politischer Meinung bei: „Der FC St. Pauli war ein alter Schnarchsack-Klub mit rechten Tendenzen. Die Leute guckten dumm, sagten: ‚Die riechen aber komisch.’ Oder: ‚Guck mal da, die haben ja komische Klamotten an.’“, erzählte er später in einem Interview.

In den vergangenen Jahren sind sich der FC St. Pauli und der HSV ideologisch ein Stück nähergekommen. Der HSV hat die Neonazis weitestgehend aus seinem Stadion gedrängt, setzt sich verstärkt gegen Rassismus ein und will Mitglieder und Fans, die gegen Werte der Vereinssatzung verstoßen, konsequent ausschließen. St. Pauli hingegen ist längst nicht mehr so antikommerziell wie einst, was der langjährige Deal mit dem US-amerikanischen Sportartikelhersteller „Under Armour“ belegt. Eine Kooperation mit einem Unternehmen, das geschäftliche Beziehungen zur Waffen-Lobby unterhält oder fragwürdige Jagd-Shows sponsert, wäre vor einigen Jahren unvorstellbar gewesen.

Rivalisierende Fangruppen geraten immer wieder aneinander

Im Kern sind die Unterschiede jedoch weiterhin so groß, dass sie Konfliktpotenzial in sich bergen. Regelmäßig kommt es in der Stadt zwischen gewaltbereiten Gruppen beider Vereine zu Auseinandersetzungen. Schon beim Hinspiel hatte die Polizei mit zahlreichen Maßnahmen wie dem Einsatz von Zivilfahndern versucht, für ein ruhiges Stadtderby zu sorgen. Mit Erfolg: Bis auf kleinere Zwischenfälle erlebten die Hamburger einen friedlichen Fußballnachmittag.

Ob es am Sonntag so bleibt, hängt auch vom Verlauf und Ausgang des Spiels ab. Die sportliche Brisanz ergibt sich aus der Tabellenkonstellation: Der HSV liegt nach 24 Spieltagen mit 47 Punkten auf dem zweiten Rang, St. Pauli auf Platz vier mit 43 Zählern. Dabei ist der Druck beim HSV weitaus größer als auf dem Hamburger Kiez. Nicht nur, weil die Fans eine Revanche für die 0:1-Niederlage vor acht Jahren erwarten, sondern auch den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga.

Doch ausgerechnet vor dem Derby zeigt sich der Favorit in erschreckend schwacher Form: „Wir sind uns der Bedeutung des Spiels bewusst, müssen wir besser Fußball spielen als zuletzt“, versprach HSV-Trainer Hannes Wolf, dessen Team trotz der bislang guten Punkteausbeute in dieser Saison wegen seiner fußballerischen Darbietungen immer wieder in die Kritik gerät.

Ganz anders hingegen die Stimmung bei St. Pauli. Nach zwei Siegen in Folge und fünf Toren in sechs Einsätzen durch Winterneuzugang Alex Meier, der in der Jugend auch für den HSV im Einsatz war, herrscht bei den Braun-Weißen gute Laune. „Bei St. Pauli ist alles familiärer. Dadurch ist der Zusammenhalt im Verein auch größer. Wir wissen hier: Wenn wir schlecht spielen, stehen die Fans hinter uns“, glaubt der 36-jährige Stürmer. Als Favorit sehen sie sich trotzdem nicht. Der HSV muss aufsteigen, St. Pauli kann aufsteigen. Vielleich ist genau das aber auch der entscheidenden Vorteil.

