Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit dem HSV, St. Pauli und Fürth

Der FC St. Pauli hat den "Fußball-Gott", aber der Hamburger SV die größere Sehnsucht. Denn der letzte Sieg des ehemaligen Bundesliga-Dinos gegen den Stadtnachbarn liegt unglaubliche 17 Jahre zurück (4:0), der letzte Erfolg des Vereins vom Kiez hingegen nur schlappe acht Jahre (1:0). Beide Fanlager gieren am Sonntag (13.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) im Stadtderby nach einem Punkte-Dreier, doch der Hunger müsste wegen der längeren Leidenszeit beim HSV einen Tick größer sein. "Eine ganze Generation von HSV-Fans hat noch keinen Sieg im Derby gesehen. Es wird Zeit", betonte HSV-Trainer Hannes Wolf.

Seit sechs Spielen hat die SG Dynamo Dresden nicht mehr gewonnnen. Mit einem Sieg bei der SpVgg Greuther Fürth könnten die Sachsen an den Gastgebern in der Tabelle vorbeiziehen. "Dass das Spiel in Fürth wichtig ist, steht außer Frage. Dennoch kommen danach noch neun weitere Partien, die ebenso wichtig sind. Ich kann daher mit Begriffen wie etwa dem sogenannten ´6-Punkte-Spiel´ nichts anfangen", betonte Dynamos neuer Trainer Cristian Fiél.

Die Bedeutung der Partie ist allen bewusst beim 1. FC Magdeburg. Erst recht nach der 0:1-Niederlage zuletzt gegen den MSV Duisburg. Nun heißt der Gegner SV Sandhausen. "Es ist ein unglaublich wichtiges Spiel für uns, wir können eine Menge gewinnen", sagt Magdeburg-Trainer Michael Oenning.