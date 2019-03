Alex Meier vor dem Derby gegen den HSV: "Bei St. Pauli ist der Zusammenhalt größer"

HSV-Stürmer Lasogga: "Wenn die Partie läuft, knallt man alles rein"

Seit Jahren steht der FC St. Pauli im Schatten des großen Rivalen. In der aktuellen Saison finden sich beide allerdings auf Augenhöhe wieder - zumindest was die Liga betrifft. Am 10. März steht nun das große Stadtderby zwischen den beiden größten Hamburger Vereinen an. Sowohl für die Paulianer, als auch für die Anhänger des HSV ist das Spiel wohl mit Abstand das wichtigste der Saison. "Schon im Sommertrainingslager wurde uns von den Fans gesagt, wie wichtig ihnen die Spiele gegen St. Pauli sind", verriet HSV-Stürmer Lasogga der Sport Bild. "Wenn die Partie dann läuft, knallt man alles rein. Nach dem schwachen Hinspiel hat man an das Rückspiel jetzt höhere Erwartungen."