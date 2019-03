Lasogga wird zum Helden: HSV gelingt hochverdienter Derbysieg bei St. Pauli

Der Hamburger SV hat einen großen Schritt in Richtung Bundesliga-Rückkehr gemacht. Angeführt von seinem eiskalten Torjäger Pierre-Michel Lasogga gewann der HSV das Derby beim FC St. Pauli klar mit 4:0 (1:0) und schob sich in der Tabelle wieder auf den zweiten Platz. Bei der engagierten und im Abschluss abgezockten Leistung des HSV kam bei echter Derby-Atmosphäre von St. Pauli einfach zu wenig. Die Folge: Im Kampf um den Aufstieg verliert die Mannschaft von Markus Kauczinski wieder den Anschluss, liegt nun vier Punke hinter dem Tabellendritten Union Berlin und bereits sieben Zähler hinter den direkten Aufstiegsplätzen. Die Tore erzielten Pierre-Michel Lasogga (32., 61.), Khaled Narey (53.) und Douglas Santos (89.). Überschattet wurde die Partie von drei Spielunterbrechungen wegen Pyrotechnik.

Lasogga: "Geiles Gefühl"

Alex Meier äußerte sich nach der Partie enttäuscht: "Natürlich ist der Frust riesengroß, aber heute war es einfach verdient, dass der HSV gewonnen hat", sagte der Pauli-Stürmer. Derby-Held Lasogga sprach von einem "geilen Gefühl": "Ich glaube, dass wir gerade sehr erleichtert sind und uns übermäßig freuen. Heute hier auswärts bei St. Pauli zu gewinnen, ist fast geiler als ein Heimsieg zu Hause" , so der Doppel-Torschütze. "Jeder von uns war heute bis in die Haarspitzen motiviert. Ich glaube, alle HSV-Fans haben danach gesehnt."

Lasogga reagiert nach starkem Hunt-Freistoß blitzschnell

Das sorgte zu Beginn für eine zweiminütige Spielunterbrechung durch den vom DFB angesetzten FIFA-Schiedsrichter Dr. Felix Brych. Der HSV, bei dem Mittelfeldspieler Lewis Holtby (21.) zum ersten Mal in dieser Saison auf der Ersatzbank saß (für den Ex-Nationalspieler stand der junge Janjicic in der Startelf) , begann besser, weil insgesamt mit mehr Kontrolle. Allerdings blieben nennenswerte Chancen Mangelware. Die erste Möglichkeit hatte Aaron Hunt, der ein Zuspiel von Santos auf den Kasten brachte. Himmelmann wehrte ab. Zehn Minuten später war St. Paulis Torwart machtlos: Nach einem Foul an Lasogga schlenzte Hunt einen Freistoß an die Latte. Lasogga (32.) ist in der Mitte gedankenschneller als alle anderen und köpft den Ball zum 1:0 ins Tor.