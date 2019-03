Nach Pyro-Derby beim FC St. Pauli: HSV-Boss Bernd Hoffmann geht auf Fans zu 

Die Pyro-Aktionen in beiden Fan-Lagern am Sonntag hätten deutlich gezeigt, " dass wir konstruktive Dialoge brauchen ", sagte Hoffmann nach dem 4:0-Sieg seines Vereins am Millerntor . Bereits nach dem Heimspiel gegen Dynamo Dresden am 11. Februar, als großflächig im Gästeblock Pyro-Technik gezündet worden war, hatte Hoffmann im Hamburger Abendblatt gesagt: " Wenn man sich eingesteht, dass Pyro ein Teil der Fankultur ist, und das haben wir, dann muss man zumindest über alternative Lösungen ernsthaft nachdenken . Selbstverständlich gemeinsam mit allen Beteiligten wie der aktiven Fanszene, aber auch der Feuerwehr, der Polizei, der Stadt und dem Verband. Aus unserer Sicht ist diese Diskussion überfällig ."

Pauli-Führung kritisiert eigene Fans

Unterdessen ging die Club-Führung des FC St. Pauli hart mit den eigenen Anhängern ins Gericht. " Mit den verschiedenen Aktionen während der Partie wurden Grenzen überschritten. Das billigen und dulden wir nicht ", hieß es in einer Stellungnahme auf der Homepage des Vereins, in der auch von einer "Zäsur beim FC St. Pauli" gesprochen wurde: " Aufgrund der Vorfälle werden Form und Inhalt des weiteren Umgangs miteinander und Konsequenzen kritisch diskutiert ."

Derby stand kurz vor dem Abbruch

Schiedsrichter Felix Brych hatte die Partie gegen den HSV wegen des Einsatzes von Pyrotechnik auf beiden Seiten insgesamt viermal unterbrochen und die Mannschaften in der 82. Minute für fünf Minuten in die Kabinen geschickt. Vor allem Fans des FC St. Pauli setzten Pyrotechnik ein und schossen immer wieder auch Leuchtraketen auf das Spielfeld. "Das war ein heißes Derby, schon an der Grenze", sagte Brych nach dem Spiel bei Sky. "Ich habe so etwas selten erlebt. Es ist meine Aufgabe, alle Mittel auszuschöpfen. Wenn ich die Mannschaften in die Kabinen schicke, ist das die letzte Warnung und mein letztes Mittel."