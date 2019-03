Pyro-Eklat im Hamburg-Derby: HSV-Spiel gegen St. Pauli unterbrochen

Beim Hamburger Derby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV, das der Gast aus dem Volkspark mit 4:0 gewinnen konnte, ist es zu einem Pyro-Eklat gekommen. In der 82. Minute schickte Schiedsrichter Dr. Felix Brych alle Spieler sowie die Offiziellen in die Kabine. Zuvor war es von beiden Fangruppen über das gesamte Spiel hinweg immer wieder zum Einsatz von Pyrotechnik gekommen. Brych unterbrach das Spiel drei Mal für wenige Minuten, ehe er in der 82. Minute genug gesehen hatte. Für fünf Minuten schickte er beide Mannschaften vom Feld, bis sich die Lage wieder beruhigt hatte.