Falls der Corona-Ernstfall eintritt: HSV hält Stand-by-Mannschaft mit sieben Spielern bereit

Genau wie im Oberhaus geht auch die 2. Bundesliga am 16. und 17. Mai wieder an den Start - nach knapp zwei Monaten Corona-Zwangspause überlassen die Vereine nichts dem Zufall. Ein Beispiel ist der Hamburger SV . Der einstige Bundesliga-Dino will nach zwei Jahren Abstinenz wieder zurück nach oben - und hat für den möglichen Corona-Ernstfall mit einer besonderen Maßnahme vorgesorgt: einer "Stand-by-Mannschaft".

Diese sieben Talente bereiten sich auf den Restart vor

Die Talente Jonah Fabisch (18), Bennett Schauer (21), Lukas Pinckert (20), Bryan Hein (18), Tobias Fagerström (19), Faride Alidou (18) und Anssi Souhonen (19), der sich zurzeit noch in einer Quarantäne befindet, bereiten sich nicht am HSV-Gelände in der Nähe des Volksparkstadions auf den Re-Start der Saison vor, sondern auf dem Klub-Gelände in Norderstedt in Schleswig-Holstein. Für Mutzel ist es "sehr wichtig, die Jungs fit und voll einsatzfähig als Alternative zur Verfügung stehen zu haben."