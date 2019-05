HSV übt nach verpasstem Aufstieg harsche Selbstkritik: "Wir haben uns alle verpisst"

"Wir haben hochverdient verloren, weil wir uns auf dem Platz alle verpisst haben ", zog Kapitän Aaron Hunt nach dem Spiel bei Sky ein vernichtendes Fazit. "Es ist traurig, wie wir so ein Spiel angegangen sind. Das Ergebnis sagt alles über das Spiel und die letzten Wochen", sagte der 32-Jährige weiter und schloss: "So kann man nicht aufsteigen. Den Aufstieg haben wir verschenkt. Das ist katastrophal."

Der Hamburger SV kann den Aufstieg in die Bundesliga nach der Niederlage beim SC Paderborn wegen der schlechteren Tordifferenz nicht mehr erreichen. Alle HSV-Spieler hier in der Einzelkritik. ©

Trainer Wolf: "Mir tut das total leid"

Für Trainer Hannes Wolf könnte der verpasste Wiederaufstieg das Aus beim HSV bedeuten. Nach der bitteren Pleite gegen Paderborn zeigte sich der frühere Stuttgart-Coach selbstkritisch und bilanzierte: "Das ist ein Spiegelbild der letzten Wochen , dass wenige Dinge reichen, um unser nie stabiles Konstrukt zu brechen. Mir tut das total leid für die Fans und Mitarbeiter. Wir sind gegen die Entwicklung nicht mehr angekommen." Vor allem die schwache Offensive mit nur 42 Toren in 33 Spielen kostete den HSV am Ende die Rückkehr in die Bundesliga. "Wir haben nie richtig gut nach vorne gespielt. Die defensive Stabilität ist der einzige Grund, warum wir lange oben standen. Das haben wir irgendwann verloren", erläuterte Wolf.

HSV-Sportchef Becker: "Es ist eine brutale Leere"

Auch in den sozialen Netzwerken präsentierte sich der Klub desillusioniert. Via Twitter kündigte der Klub eine "Analyse" der Saison an und betonte: "Leider waren wir in dieser Saison nicht gut genug, um den Wiederaufstieg zu erreichen." 2020, heißt es in dem Statement, werde der Aufstieg erneut in Angriff genommen.