Tatsuya Ito aus Profikader gestrichen: HSV degradiert Ex-Hoffnungsträger 

Einst als Hoffnungsträger gefeiert , nun vor dem Aus: Der japanische U21-Nationalspieler Tatsuya Ito gehört zumindest vorerst nicht mehr dem Profikader des Zweitligisten Hamburger SV an. Ito nahm mit Japan als Gast-Team im Juni an der Copa América teil und verpasste das Gros der Sommervorbereitung beim HSV.

Nach seiner Rückkehr in die Hansestadt absolvierte er am Dienstag den obligatorischen Fitness-Test und wird, wie der HSV am Mittwoch mitteilte, mit sofortiger Wirkung bei der U21 trainieren.