Geheimer HSV-Test: Remis im Freundschaftsspiel gegen Aarhus - Jatta und Hinterseer treffen

Der Hamburger SV hat im ersten ernsthaften Test vor Saisonbeginn gegen den dänischen Erstligisten Aarhus GF 2:2 (2:2) erreicht. In der Partie unter Ausschluss der Öffentlichkeit erzielten am Freitag auf dem Trainingsplatz am Volksparkstadion Bakery Jatta (21. Minute) und Lukas Hinterseer (28./Foulelfmeter) die HSV-Tore. Für die Gäste traf Jakob Ankersen (9. und 44.) doppelt. Vor allem in der zweiten Hälfte war der HSV drückend überlegen, machte aber zu wenig aus seinen Chancen.