2. Bundesliga: Testspiel HSV gegen Huddersfield Town live im Online-Stream sehen

Am 26. Juli eröffnen die Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 die neue Saison in der 2. Bundesliga. Beim Hamburger SV läuft die Vorbereitung auf die neue Spielzeit deshalb auf Hochtouren. Am Samstag bestreitet der HSV im Trainingslager im österreichischen Kitzbühel ein Testspiel gegen Premier-League-Absteiger Huddersfield Town.