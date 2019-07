Neuzugang Lukas Hinterseer trifft: HSV mit 1:1 im Testspiel gegen Olympiakos Piräus

Der Hamburger SV hat beim ersten großen Härtetest seiner Saisonvorbereitung ein 1:1 (0:0) gegen den griechischen Spitzenklub Olympiakos Piräus erreicht. Neuzugang Lukas Hinterseer (kam vom VfL Bochum) erzielte am Mittwochabend in der 87. Minute per Strafstoß den Ausgleichstreffer für den Fußball-Zweitligisten. Piräus war sieben Minuten zuvor durch den Portugiesen Ruben Semedo in Führung gegangen. HSV-Stürmer Bobby Wood, der im Sommer nach seiner Leihe von Hannover 96 zurückgekehrt ist, verschoss in der 26. Minute den ersten Elfmeter der Hansestädter.