HSV mit deutlicher Testspiel-Pleite gegen den FC Midtjylland – Zwei neue Verletzte

Der Hamburger SV hat in einem Testspiel eine herbe Klatsche erlitten. Gegen den dänischen Erstliga-Spitzenreiter FC Midtjylland kassierte der hanseatische Zweitligist am Freitag eine 1:5 (1:4)-Niederlage. Gustav Isaksen (2), Pione Sisto, Victor Lund und Junior Brumado erzielten auf dem Trainingsplatz neben dem Volksparkstadion die Tore für die starken Dänen. Bakéry Jatta traf zum zwischenzeitlichen 1:1 für den enttäuschenden HSV, der jedoch mit diversen Akteuren aus dem zweiten Glied angetreten war.

"Mund abputzen, nächste Woche zählt!", twitterte der HSV nach dem Abpfiff. Dann wird es in der Tat ernst für den Zweitliga-Fünften: Denn der HSV muss am Sonntag in einer Woche (13.30 Uhr/Sky) bei Tabellenführer SV Darmstadt 98 antreten.