HSV verliert Testspiel gegen Randers - Sturm-Hoffnung Simon Terodde nur Zuschauer

Der Hamburger SV hat das zweite Testspiel gegen einen dänischen Erstligisten binnen drei Tagen verloren. Nach der 0:2-Niederlage am Donnerstag gegen Meister FC Midtjylland unterlag der Zweitligist am Samstag auch dem Randers FC nach dreimal 30 Minuten mit 1:2. Emil Riis Jakobsen (30.) hatte die Gäste kurz vor Ende des ersten Drittels in Führung gebracht. Manuel Wintzheimer (53.) gelang der Ausgleich per Kopf. Andre Römer (86.) sorgte in der Schlussphase für den Siegtreffer der Dänen.