Hoher HSV-Sieg im Test gegen Buchholz - Sorge um David Kinsombi

Zweitligist Hamburger SV ist am Samstag auf Torejagd gegangen. Beim Hamburger Oberligisten TSV Buchholz 08 gewann die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking ein Testspiel glatt mit 13:1 (5:0). Rückkehrer Bobby Wood (3), Bakéry Jatta, Adrian Fein und Sonny Kittel (alle 2) sowie Lukas Hinterseer, Manuel Wintzheimer, Khaled Narey und Aaron Hunt (je 1) erzielten die Tore für den klar überlegenen HSV.

Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde

Milaim Buzhala gelang kurz vor Schluss per Foulelfmeter der Ehrentreffer für die wackeren Buchholzer.„Wir sind von Anfang an ein hohes Tempo gegangen. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht. Im zweiten Durchgang haben wir viele weitere Tore erzielt und uns Selbstvertrauen geholt“, meinte Hecking zufrieden. Sein erstes Testspiel nach dem Trainingsauftakt hatte der HSV mit 8:0 gegen den Oberligisten Meiendorfer SV gewonnen.