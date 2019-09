Harnik trifft beim HSV-Debüt, Pollersbeck darf ran: So lief der Test beim VfL Wolfsburg

Martin Harnik hat ein erfolgreiches Debüt bei seinem neuen Verein Hamburger SV gefeiert. Der erst vor wenigen Tagen von Werder Bremen verpflichtete Offensiv-Routinier schoss den ambitionierten Zweitligisten im Testspiel gegen den Bundesligisten VfL Wolfsburg kurz vor Schluss zum 1:1. Damit blieben die Hamburger, nach einem starken Saisonstart in der 2. Liga noch ungeschlagen, weiter in der Erfolgsspur.

Hecking verzichtet auf Stammtorwart Heuer Fernandes - Mickel und Pollersbeck im Fokus

Die Hamburger hatten auf Stammtorwart Daniel Heuer Fernandes verzichtet und waren zunächst mit Ersatzmann Tom Mickel in die Partie gegangen. Der Schlussmann stand sofort im Fokus, hielt jedoch gut gegen Gerhardt. Hecking hatte neben Mickel auch den von Arsenal verpflichten Youngster Xavier Amaechi aufgeboten, der oft Zielspieler bei Konter-Versuchen des HSV war, denen es jedoch an Präzision fehlte. William (31.) scheiterte am glänzend parierenden Mickel, auf der Gegenseite hatte Harnik (35.) die erste ernstzunehmende HSV-Möglichkeit.