Bericht: Wirbel um Transfer von Tim Leibold - So wollte Nürnberg den HSV austricksen

Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, versuchte Leibolds Ex-Verein 1. FC Nürnberg nämlich, den Wechsel zum Zweitliga-Konkurrenten mit allen Mitteln zu verhindern. Demnach wollte FCN-Sportvorstand Robert Palikuca sein Gegenüber Jonas Boldt austricksen, um für Leibold eine höhere Ablöse zu generieren. Der Grund: Leibold, der seinen Vertrag im Frühjahr 2018 verlängert hatte, ließ sich bei der Unterschrift zusichern, den "Club" für 1,8 Millionen Euro per Ausstiegsklausel verlassen zu können.

Stig Töfting, Ruud van Nistelrooy, Anthony Yeboah und Rafael van der Vaart – vier absolute HSV-Legenden. Doch was machen sie heute? Wir haben die Wege von 50 ehemaligen Spielern des Hamburger SV weiterverfolgt – zum Durchklicken: DAS machen die Ex-Stars heute. ©

50 ehemalige Spieler des Hamburger SV – und was aus ihnen wurde

Nürnberg-Boss Palikuca wehrt sich: "Das hat nichts mit Tricksereien zu tun"

Boldt war genau das zu Ohren gekommen - als der frühere Leverkusen-Sportdirektor beim HSV berufen wurde, klopfte er bei Leibold und dessen Agentur ab, ob dieser sich einen Wechsel nach Hamburg vorstellen könne. Leibold konnte. Laut Abendblatt folgte daraufhin wörtlich ein "unmoralisches Angebot" an Leibold seitens des FCN. Palikuca habe Leibolds Berater Karl Herzog angeboten, in der öffentlichen Kommunikation von einer Ausstiegsklausel in Höhe von 3 Millionen Euro zu sprechen und nicht von 1,8 Millionen.