Bericht: HSV sucht Innenverteidiger - Timo Letschert und Marvin Friedrich im Fokus

Friedrich spielte in der Vorsaison leihweise für Aufsteiger Union Berlin und will offenbar nicht nach Augsburg zurückkehren. "Marvin Friedrich hat mit uns abgesprochen, dass er nicht zum Auftakt erscheinen muss. Warten wir die nächsten Stunden oder Tage ab" , sagte FCA-Manager Stefan Reuter gegenüber der Bild.

HSV verlangt für van Drongelen 8 Millionen Euro

Die Augsburger fordern angeblich vier Millionen Euro für den 23-Jährigen. Union will laut Bild maximal die Hälfte bezahlen. Und so könnte es zum Deal mit dem HSV kommen. Der Aufstiegskandidat zeigt offenbar ernsthaftes Interesse an Friedrich und würde wohl van Drongelen für acht Millionen Euro ziehen lassen.