HSV-Spiele tippen und VIP-Tickets für den van-der-Vaart-Abschied gewinnen!

Was für eine Line-Up beim Abschiedsspiel von Rafael van der Vaart am 13. Oktober in Hamburg: Edwin van der Saar, Peter Crouch, Arjen Robben, Wesley Sneijder, Patrick Kluivert, Robin van Persie, René Adler, David Jarolim, Vincent Kompany, Pierre-Michel Lasogga und viele andere mehr sind dabei, wenn "Rafa" seine Karriere beendet. Auch das Amateurfußball-Bündnis #GABFAF ist (auf ausdrückliche Einladung von van der Vaart) vor Ort und organisiert diverse Aktionen (hier mehr dazu).

Du kannst das Spiel aus einer ganz anderen Perspektive genießen: von den Business Seats auf der Osttribüne. Von zwei Stunden vor Anpfiff bis 90 Minuten nach Spiel steht Dir und einer Begleitperson das Büfett mit warmen und kalten Speisen zur Verfügung. Wein, Sekt, Bier und alkoholfreie Getränke sind ebenfalls inklusive, genau wie ein stadionnaher Parkplatz. Die teilnehmenden Spieler werden sich auch in der Business Lounge sehen lassen. Im freien Verkauf haben die beiden Business-Karten einen Gesamtwert von mehr als 550 Euro!