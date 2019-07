Tobias Schweinsteiger erklärt seine Rolle beim HSV und schwärmt: "Genau der richtige Schritt"

Dass die Hanseaten nach dem in diesem Sommer verpassten Aufstieg in der kommenden Saison in die Bundesliga zurückkehren wollen, spielt in den Gedanken des Neu-Hamburgers vorerst keine Rolle. „Es ist nicht so, dass wir jetzt schon daran denken, was im Mai 2020 sein könnte“, meinte Schweinsteiger. „Jetzt denken wir erst mal daran, dass wir gut in die Saison finden.“ Diese beginnt für den HSV am 28. Juli mit dem Heimspiel im Volksparkstadion gegen Darmstadt 98.