Druck bei Hamburger SV wächst: Tobias Strobl kommt wohl zum HSV - wenn der Klub aufsteigt

Tobias Strobl und Dieter Hecking haben schon zusammengearbeitet

Strobl und HSV-Trainer Dieter Hecking kennen sich noch aus gemeinsamen Gladbacher Zeiten. Unter ihm absolvierte der 29-Jährige in der vergangenen Saison 30 Pflichtspiele und trug als Innenverteidiger und im defensiven Mittelfeld zur Europa-League-Teilnahme der Gladbacher bei.

In der aktuellen Spielzeit hat sich Strobl nach Verletzungs-Sorgen unter Fohlen-Trainer Marco Rose wieder zurück in die Mannschaft gearbeitet. Seit seiner erstmaligen Kader-Nominierung Anfang November stand er sechs Mal auf dem Rasen und bestritt zwei Partien über 90 Minuten. Zuletzt stand Strobl am 15. Februar beim 4:1-Derbysieg der Gladbacher in Düsseldorf in der Startelf, saß dann aber beim Heimspiel gegen Hoffenheim wiederum über die volle Spiel-Distanz auf der Bank.